Elektrik borçları 3 ay ertelendi! 1 Ağustos'ta başlıyor

Elektrik borçlarının 3 ay ertelenmesi gündemdeydi. Yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzasıyla yayımlanan karar, 28 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 5 ilde yaşanan orman yangınlarının etkilerini azaltmak üzere alındı.

Bu kapsamda söz konusu bölgelerdeki tüketicilerin elektrik fatura tahsilatları, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayacak şekilde ertelendi.

Karara göre, konutu, iş yeri ve tarımsal üretim alanı kullanılabilir halde olan tüketiciler, bu yerlere ilişkin mevcut elektrik aboneliği fatura tahsilatının erteleme kapsamına alınmasına dair dilekçelerini 1 Ekim'e kadar ilgili tedarik şirketine sunacak veya bu taleplerini aynı tarihe kadar çağrı merkezleri ya da çevrim içi başvuru kanalları üzerinden iletecekler.

Konutu, iş yeri ve tarımsal üretim alanı kullanılamaz halde olan tüketiciler de yangın sonrası yeni aboneliklerinin fatura tahsilatını erteleme kapsamına almak için ilgili kurumlarca düzenlenmiş "hasar durum belgesi" ile başvuruda bulunacak.

Ayrıca erteleme kapsamına dahil edilmesi istenilen ticarethane, sanayi ve tarıma dayalı arazilerin sulanması amacı dışındaki tarımsal sulama aboneliklerine ilişkin iş yerlerinin de 28 Temmuz'dan sonra açıldığını gösterir "iş yeri açma ve çalışma belgesi"nin ilgili şirkete ibraz etmesi zorunlu olacak.

Uygulamadan faydalanacak tüketicilerin 28 Temmuz öncesinde de kendi adlarına veya ticari unvanlarına kayıtlı bir aboneliklerinin olması, aynı tarihten sonraki abonelikleri ile bu tarih öncesindeki aboneliklerinin aynı abone grubunda bulunması ve aynı tedarik şirketinin faaliyet bölgesinde bulunması gerekecek.

Karar doğrultusunda her bir hasar durum belgesi ile tek bir yeni abonelik için uygulamadan faydalanılacak ve erteleme süresi, ertelemeye konu her bir fatura için ayrı ayrı uygulanacak.

Ertelemeden kaynaklı finansman maliyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlara ait yerlerin tüketimleri bu karar dışında tutuldu.

Söz konusu karar 1 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak.