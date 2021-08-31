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Elektrik borçları 3 ay ertelendi! 1 Ağustos'ta başlıyor

AA |  31 Ağustos 2021 Salı - 7:06 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 7:15

Elektrik abonelerinin borçları 3 ay süre ile ertelendi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararıyla Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de yaşanan orman yangınları nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları 3 ay süreyle ertelendi.


Elektrik borçlarının 3 ay ertelenmesi gündemdeydi. Yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar, 28  Temmuz 2021 tarihinden itibaren 5 ilde yaşanan orman yangınlarının etkilerini  azaltmak üzere alındı.
 
Bu kapsamda söz konusu bölgelerdeki tüketicilerin elektrik fatura  tahsilatları, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayacak şekilde ertelendi.
 
Karara göre, konutu, iş yeri ve tarımsal üretim alanı kullanılabilir  halde olan tüketiciler, bu yerlere ilişkin mevcut elektrik aboneliği fatura  tahsilatının erteleme kapsamına alınmasına dair dilekçelerini 1 Ekim'e kadar  ilgili tedarik şirketine sunacak veya bu taleplerini aynı tarihe kadar çağrı  merkezleri ya da çevrim içi başvuru kanalları üzerinden iletecekler.
 
Konutu, iş yeri ve tarımsal üretim alanı kullanılamaz halde olan  tüketiciler de yangın sonrası yeni aboneliklerinin fatura tahsilatını erteleme  kapsamına almak için ilgili kurumlarca düzenlenmiş "hasar durum belgesi" ile  başvuruda bulunacak.
 
Ayrıca erteleme kapsamına dahil edilmesi istenilen ticarethane, sanayi  ve tarıma dayalı arazilerin sulanması amacı dışındaki tarımsal sulama  aboneliklerine ilişkin iş yerlerinin de 28 Temmuz'dan sonra açıldığını gösterir  "iş yeri açma ve çalışma belgesi"nin ilgili şirkete ibraz etmesi zorunlu olacak.
 
 Uygulamadan faydalanacak tüketicilerin 28 Temmuz öncesinde de kendi  adlarına veya ticari unvanlarına kayıtlı bir aboneliklerinin olması, aynı  tarihten sonraki abonelikleri ile bu tarih öncesindeki aboneliklerinin aynı abone  grubunda bulunması ve aynı tedarik şirketinin faaliyet bölgesinde bulunması  gerekecek.
 
Karar doğrultusunda her bir hasar durum belgesi ile tek bir yeni  abonelik için uygulamadan faydalanılacak ve erteleme süresi, ertelemeye konu her  bir fatura için ayrı ayrı uygulanacak.
 
Ertelemeden kaynaklı finansman maliyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.
 
Kamu kurum ve kuruluşlara ait yerlerin tüketimleri bu karar dışında  tutuldu.
 
Söz konusu karar 1 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak.
 
  
 

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