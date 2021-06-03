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Elektrik açıklaması! Yüzde 19,2'lik artış...

AA |  03 Haziran 2021 Perşembe - 15:17 | Son Güncelleme : 03 06 2021 - 15:17

Tüm aboneleri kapsıyor. Elektrik ile ilgili açıklama yapıldı. Yüzde 19,2 arttı. Türkiye'nin elektrik tüketimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 artarak 24 milyar 778 milyon 491 bin kilovatsaat oldu.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden  yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik  tüketimi 884 milyon 168 bin kilovatsaatle 27 Mayıs'ta, en düşük tüketim ise 602  milyon 282 bin kilovatsaatle 13 Mayıs'ta gerçekleşti.
 
Elektrik tüketimi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2  artarak 24 milyar 778 milyon 491 bin kilovatsaate yükselirken, üretim de yüzde  20,3 artarak 24 milyar 899 milyon 113 bin kilovatsaat oldu.
 
Bu dönemde, elektrik üretiminin yüzde 23,3'ü hidroelektrik  santrallerinden, yüzde 27,6'sı doğal gaz santrallerinden, yüzde 15,84'ü ise yerli  kömür santrallerinden sağlandı.
 
Üretimde rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,3, ithal kömür santrallerinin  payı ise yüzde 13,9 olarak kayıtlara geçti. Geri kalan üretim ise jeotermal,  güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından elde edildi.
 
 Elektrik ithalatı yüzde 1,33 arttı
 
Öte yandan, Türkiye'nin elektrik ithalatı, bu dönemde geçen yılın aynı  ayına kıyasla yüzde 1,33 artarak 210 milyon 703 bin kilovatsaatten 213 milyon 510  bin kilovatsaate yükseldi.
 
 Söz konusu ayda, elektrik ihracatı ise yüzde 177 artarak 333 milyon  928 bin kilovatsaat oldu. Geçen yılın mayıs ayında 120 milyon 700 bin kilovatsaat  elektrik ihracatı yapılmıştı.
 
Aksa Enerji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi  Korkut Öztürkmen, mayısta elektrik tüketim artışının geçen yıl yaşanan "yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) şok etkisini" yansıttığını ancak iyileşme yolunda hızlı  bir tepki verdiğini gördüklerini belirtti.
 
Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 ekonomik büyüme  gösterdiğine işaret eden Öztürkmen, şunları kaydetti:
 
"İlk çeyrekte güçlü bir ekonomik büyüme kaydeden ülkemizde sanayi  üretimindeki olumlu seyir elektrik tüketimine de yansıdı. Mayısta yaşadığımız  kısmi kapanma ve tatil günlerinin etkisi olmasaydı bu oran biraz daha yüksek  beklenebilirdi. Bu yıl yaşadığımız kuraklık riski nedeniyle hidroelektrik  kaynaklarımız yerine doğal gaz santralleri beklenenin üzerinde üretim yapıyor.  Komşu ülkelerde oluşan elektrik piyasa fiyatı marjlarının da etkisiyle  ithalatımız az miktarda arttı."
 

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