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Elektrik açıklaması! Belli oldu

28 Ocak 2021 Perşembe - 7:26 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 7:36

Elektrik abonelerini yakından ilgilendiriyor. Nedeni belli oldu. Türkiye genelini ilgilendiren bir rapor hazırlandı. Marmara, Ege, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun bir şekilde görülüyor. Tüm abonelerin merak ettiği sorunun yanıtı ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, Türkiye genelinde elektrik kesintileri konusunda hazırladığı raporda, 24 il ve 43 ilçedeki uzun süreli kesintilerin sanayi üretimini de olumsuz etkilediğini belirtti.


Tüm elektrik abonelerini ilgilendiren bir rapor hazırlandı. Özellikle uzun süren kesintilerden rahatsız olan herkes için elektrik kesintilerinin nedeni araştırıldı. 
 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, 1970’li yıllardn kalma ağaç direkler ile yer üstündeki hatlara yönelik yenileme yatırımlarına hız verilmesi gerektiğini kaydetti.
 
CHP’li Akın raporunda, “Elektrik kesintilerinin Marmara, Ege, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığı gözlemlenmektedir” dedi. Rapordaki bazı tespitler şöyle:
 
“Bartın’da 250’nin üzerinde köy ve mahalleye uzun süre elektrik verilemediği belirtilmiştir. Zonguldak’ta yaşanan elektrik kesintisi de bazı bölgelerde 24 saatin üzerinde sürmüştür. Pek çok üniversite öğrencisinin sınav dönemine denk gelmesi mağduriyetleri artırmıştır.
 
AĞAÇ ŞEBEKESİ SIKINTILI
 
Kesintilerin yaşandığı kırsal bölgelerde elektrik dağıtımının ağaç direkler aracılığıyla yapıldığı gözlemlenmektedir. 1970’lı yıllardan kalan söz konusu ağaç direklerin yıkılması nedeniyle kırsal bölgelerde vatandaşlar hem aydınlatma sıkıntısı yaşarken, hem de iletişime erişimde kesintiler yaşamaktadır. Dağıtım hatlarının yerin üzerinde bulunması da kesintilere neden olmaktadır.İşletme hakkı özelleştirilen elektrik dağıtımından elde edilen gelirinin 13 milyar dolar olduğu belirtilmektedir. Şirketlerin bankalardan 10 milyar dolar tutarında kredi kullanmasının ardından döviz kurundaki rekor artış nedeniyle zarar ettiği ve bankalara olan borcu ödeyemedikleri kaydedilmektedir. Şirketlerin yaklaşık 7 milyar dolar tutarında borcu bulunduğu belirtiliyor. Bu, neredeyse şirketlerin yarı yarıya borçlu olduklarını göstermektedir.” (Hürriyet)

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