Elektriğe zam mı geldi? Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe ne kadar zam geldi?

Elektriğe zam geldi mi 2020? Resmi Gazete'de yayımlana bilgiye göre, konut, sanayi ve ticarethanelerde tüketilen elektriğe zam geldi. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak. Elektriğe ne kadar zam geldi?

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından 30 Eylül'de gerçekleştiren toplantı sonrası alınan karar neticesinden konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe zam yapıldı. Elektrik zammı ne zaman faturalara yansıyacak?

ELEKTRİĞE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe yüzde 5.75 zam geldi.

Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde 5.75 zam geldi. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.

Konu hakkında Resmi Gazete'de şu açıklama yer aldı:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/09/2020 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 17'nci maddesi kapsamında, 1/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında;

Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 15,4894 kr/kWh uygulanmasına, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 29,0000 kr/kWh uygulanmasına karar verilmiştir."

Böylece elektrik fiyatlarına %5.75 zam gelmiş oldu.

ELEKTRİKTE ESKİ VE YENİ TARİFELER

Bu kararla birlikte bir kilovatsaat elektrik (tüm vergi, pay ve fonlar dahil) konutlarda 71.02 kuruştan 75.10 kuruşa, sanayide 70.97 kuruştan 75.06 kuruşa ve ticarethanelerde 94.44 kuruştan 99.87 kuruşa çıktı.

Bu zamla birlikte elektrikte ticarethanelerden alınan TRT payı 1.08 kuruştan 1.16 kuruşa, konutlarda 0.72 kuruştan 0.78 kuruşa çıktı. Sanayiden, TRT payı alınmıyor.

Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi de arttı. Buna göre EÜAŞ'ın, "toptan elektrik satış fiyatı" (kilovatsaat başına) 13,20 kuruştan 15,48 kuruşa yükseldi.