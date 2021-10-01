Elektriğe zam geldi mi, elektriğe yüzde 15 zam mı yapıldı? EPDK açıkladı!

Elektriğe zam geldi mi? Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, "elektriğe yüzde 15 zam yapıldı" iddialarını yalanladı. Kurumdan yapılan açıklamada, "1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Elektrik tarifelerine yönelik yapılan bütün değişiklikler Kurumumuz tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmakta ve ilgili Resmi Gazete'de de yayımlanmaktadır" denildi.

Elektriğe zam geldi mi, sorusunun cevabı kesinlik kazandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "1 Ekim itibarıyla elektriğe yüzde 15 zam yapıldı" iddialarına yanıt verdi.

"DEĞİŞİKLİKLER ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE KAMUOYU İLE PAYLAŞILIYOR"

EPDK'den yapılan açıklamada,1 Ekim itibarıyla geçerli olacak nihai elektrik satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığı ifade edildi. Açıklamanın devamında, elektrik tarifelerinde gerçekleştirilen bütün değişikliklerin kurum tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

MANİPÜLATİF HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Ekim 2021 itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Belirlenen birim bedellerle ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına gizli ya da açık şekilde ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız."