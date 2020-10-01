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Elektriğe yüzde 5.75 zam geldi

01 Ekim 2020 Perşembe - 9:00 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 9:00

Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde 5.75 zam geldi.


Konut, sanayi ve ticarethanelerde kullanılan elektriğe bugünden geçerli olmak üzere yüzde 5.75 zam geldi.
 
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeler 3 ay uygulanacak.
 

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