Eldeki acı biber acısına ne iyi gelir? Acı biber acısını geçirmenin yolları

Bugünlerde pek çok evde kış hazırlıkları devam ediyor. Salçalar, konserveler, reçeller ve kuru yiyecekler için kadınlar mutfakta kolları sıvadı. Ancak kışlık hazırlarken elde yanmaya neden olan acı bibere de dikkat etmek gerekiyor. Konserve yapımında acı biber ile temas eden ellerde oluşan yanık ve acı alerjik bir duruma dönüşebilir. Peki, Eldeki acı biber acısına ne iyi gelir? Eldeki acı biber acısı nasıl geçer? Acı biber acısını geçirmenin yolları...

Pek çok kadın bugünlerde hummalı bir çalışmaya girdi. Özellikle kışın tüketmek için hazırlanan konserve, salça ve reçeller için evlerde hazırlıklar yapılıyor. Ancak bu hazırlıklar yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı durumlara da dikkat etmek gerekiyor. Konservelere eklenen biberler veya salçalık biberlerin acısı ellerde yanıklara neden olabiliyor. Biber doğrama işlerinde biberin acı etkisine maruz kalan ellerde alerjik durumlar görülebiliyor. Peki, Eldeki acı biber acısına ne iyi gelir? Eldeki acı biber acısı nasıl geçer? Acı biber acısını geçirmenin yolları...

Konserve yapımında acı biber ile temas eden ellerde oluşan yanma hissi alerjik sorunlara neden olabilir. Hem doğrama hem de pişirme aşamalarında biberin acı etkisine maruz kalan ellerde yanık ve alerjiler oluşabilir. Biberin etkisine maruz kalanların biberin dayanılmaz acısından kurtulmak için yapabilecekleri bazı yöntemler bulunuyor.

BİBER ELİ NEDEN YAKAR?

Acı biberde kapsasain maddesi verilen acı ve yanma hissine neden olan madde bulunuyor. Kapsaisin molekülü vücut ısınını algılayan ve düzenleyen TRPV1 proteinine bağlanır. Bu protein etkinleştiğinde ısı, yanma ve tahriş olma hissi yaratır. Kapsaisinden başka, yaklaşık 40°C üzerinde sıcaklık ve asitliğin yüksek olduğu durumlar da bu proteinin etkinleşmesine neden olur. Aynı protein tarafından algılandıkları için acı biber ve yüksek sıcaklık beyinde aynı hissi oluşturur.

ELDEKİ ACI BİBER ACISINA NE İYİ GELİR?

Acı biber temizlerken elin yanması, acıması ve kızarması çok sık karşılaşılan bir durumdur. Özellikle de ev hanımlarının kış hazırlıklarını yaptığı bu dönemde. Bu acıdan kurtulmanın en etkili yöntemi ise, ellerinize eldiven takmak ve acı biberleri öyle temizlemektir.

Biberin acısı ellerinizde yanma hissine neden oldu ve dayanılmaz hale geldiyse yapılacak ilk şey mutlaka doktora başvurmak olmalıdır. Acı biber deri ve vücut için alerjik reaksiyona neden olabileceğinden evde kullanacağınız yöntemler ile durumu daha da kötü hale getirebilirsiniz. Kullanılan yöntemler acı biber ile reaksiyona girebilir, ciddi cilt rahatsızlıklarına neden olabilir.

- Eczaneden alacağınız yanık kremleri biber acısına iyi gelebilir.

- Ellerinizi buzdolabından çıkardığınız soğuk yoğurdun içinde bekletebilirsiniz.

- Bol bol yıkayın ardından elinize krem sürün.

- Kahve telvesi de ellerinizde biber acısından kurtulmanızı sağlayacaktır. Kahve telvesi ile ellerinizi güzelce ovun.

- Soğanı rendeleyip süzgeçten suyunu çıkarın ellerinizi soğan suyunda tutun.

- Eldeki biber acısının geçmesi için en etkili yöntem, bir kasenin içine su doldurun, buzdolabından çıkardığınız buz küplerini içine atıp ellerinizi burada bekletin. Elinizdeki acı ve yanma bir süreliğine de olsa geçecektir.

- Domates doğramak, domatesle temas etmek de eldeki biber acısını gidermekte önemli rol oynayacaktır.

- Doğal okaliptus veya aloe vera yanıkların rahatlatılmasında işinize yarayacaktır.

- Ellere çamur sürmek acı biber ağrısının giderilmesi için geçmişten günümüze kullanılan yöntemlerdendir.

- Ellerinize limon sürmek, acı olan yerlere limon dilimi gezdirmek de acınızı giderecektir. Ancak limonun asidik yapısının olduğunu unutmayın.

- Yağ, biberdeki acı moleküllerini öldürür. Eldeki acının geçmesi için zeytinyağı ile ellerinizi ovalayın.

Bebeklerde kullanılan pişik kremleri de acı biber yanığına iyi gelecektir. Cildiniz tahriş olduysa pişik kremi iyi gelecektir.

- Elinizi taze nane veya taze fesleğen ile ovalayabilirsiniz.

Ellerinize diş macunu sürün, biraz bekletip suyla durulayın.

- Metal kaşığı elinize alıp kaşığı yıkayın, bu arada ellerinizin her tarafına metal kaşığı sürün. 2-3 dakikada acı azalacak yarım saatte tamamen geçecektir.

- Elinizi bir süre sütün içerisinde bekletirseniz acı biber acısının kısa süre içerisinde kaybolduğunu görebilirsiniz.

- Sirkenin içerisinde yanan ellerinizi 10 dk boyunca bekletmek, acının kaybolmasına yardımcı olacaktır.