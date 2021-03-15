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Elçin Sangu kendini eve kapattı!

15 Mart 2021 Pazartesi - 13:18 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 13:18

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, yeni bir projede yer alana kadar evden çıkmama kararı aldı. Sangu, pandemi koşulları ve yüzü eskimesin diye sosyal detoksa girdi.


2015 yılında yayınlanan “Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, şimdilerde evinden çıkmıyor!. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; En son Ezel Akay’ın “9 Kere Leyla” filminde rol alan Sangu, yeni bir projeye kadar kendini eve kapatmaya karar vermiş. Hem pandemi koşulları yüzünden hem de yüzünün eskimesini istemediğinden bu kararı alan güzel oyuncu, şu sıralar bol bol senaryo okuyormuş. Ama aldığım duyumlara göre henüz bir projeye “evet” demeyi de düşünmüyormuş.
 
YORULDU
 
Yıllardır üst üste dizi yapan ve sinema filmlerinde oynayan 35 yaşındaki oyuncu, bu sayede hem yurtiçi hem de yurtdışındaki hayran kitlesini genişletmiş, ancak çok da yorulmuştu. Şimdi işlere uzun bir mola veren Elçin Sangu, bu süreci “sosyal detoks” olarak da değerlendiriyor.
 
BOL BOL OKUYOR
 
Evinden çıkmayan ve kimselerle görüşmeyen Sangu, senaryoların yanı sıra bol bol kitap okuyup film seyrederek dinleniyor. 7.7 milyon takipçisi olan Instagram hesabından da ara sıra fotoğraf paylaşarak hayranlarını kendinden mahrum bırakmıyor.

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