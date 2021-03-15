Elçin Sangu kendini eve kapattı!

2015 yılında yayınlanan “Kiralık Aşk” dizisiyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, şimdilerde evinden çıkmıyor!. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; En son Ezel Akay’ın “9 Kere Leyla” filminde rol alan Sangu, yeni bir projeye kadar kendini eve kapatmaya karar vermiş. Hem pandemi koşulları yüzünden hem de yüzünün eskimesini istemediğinden bu kararı alan güzel oyuncu, şu sıralar bol bol senaryo okuyormuş. Ama aldığım duyumlara göre henüz bir projeye “evet” demeyi de düşünmüyormuş.
YORULDU
Yıllardır üst üste dizi yapan ve sinema filmlerinde oynayan 35 yaşındaki oyuncu, bu sayede hem yurtiçi hem de yurtdışındaki hayran kitlesini genişletmiş, ancak çok da yorulmuştu. Şimdi işlere uzun bir mola veren Elçin Sangu, bu süreci “sosyal detoks” olarak da değerlendiriyor.
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