ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Elçin Sangu evleniyor mu? Sevgilisi...

Elçin Sangu evleniyor mu? Sevgilisi...

Elçin Sangu evleniyor mu? Sevgilisi... Nişantaşı'ndaki ofisinde moda tasarımcıları ile bir araya gelen Yunus Özdiken, sevgilisi Elçin Sangu'nun yeni projesinden ve ilişkilerinden bahsetti.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.