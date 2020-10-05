Elçin Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu karakterlerinden Elçin Hatun’un tarihteki yeri nedir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayın hayatına girmesinden sonra Selçuklu Devleti ve Selçuklu Devleti’ndeki karakterlerin hayatı merak edilip, araştırılmaya başlandı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte Selçuklu döneminde merak edilen şahsiyetlerden biri de Leyla Lydia Tuğutlu'nun canlandırdığı Elçin Hatun oldu. Tarihteki Elçin Hatun kimdir? Elçin Hatun'un tarihteki yeri ve önemi nedir?

TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle birlikte Selçuklu döneminde adı geçen isimler araştırılmaya başlandı. Leyla Lydia Tuğutlu’nun canlandırdığı Elçin Hatun da Uyanış Büyük Selçuklu karakterleri arasında merak edilen isimlerden biri oldu. Selçuklu’da Elçin Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu karakterlerinden Elçin Hatun hakkında merak edilenler…

Uyanış: Büyük Selçuklu Karakterleri; Elçin Hatun kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu’da Leyla Lydya Tuğutlu’nun canlandırdığı Elçin Hatun karakteri, babası Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ı öldürüp ağabeyi Kılıç Arslan’ı da rehin tuttuğundan dolayı Sultan Melikşah’a kin güden biridir. Elçin Hatun, babasının intikamını almak ve ağabeyini kurtarmak amacıyla çıktığı bu yolda, kalbi ve mantığı arasında kalacak.

Elçin Hatun rolünü oynayan Leyla Lydya Tuğutlu kimdir?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Elçin Hatun karakterine oynayacak olan Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989’da Almanya Berlin’de doğmuştur. Türk bir babanın ve Alman bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Leyla Lydia Tuğutlu, konservatuar ve piyano dersi almıştır.

Lise eğtimini Anadolu Lisesinde tamamlayan Leyla Lydia Tuğutlu, mankenlik teklifi geldiğinde İstanbul Üniversitesi’nde Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamlamadan bırakmıştır.

‘Es Es’ adlı dizide İrem karekterini canlandıran Tuğutlu, 2010- 2015 yılları arasında Bloomberg ve HaberTürk TV’de ‘HT Magazin’ isimli programda sunuculuk yapmıştır.

Ayrıca Tuğutlu, ATV’de yayınlanan ‘Karadayı’ dizisinde Kenan İmirzalıoğlu’nun (Mahir Kara) kardeşlerinden biri olan Songül Kara karakterini canlandırmıştır.

Leyla Lydia Tuğutlu’nun rol aldığı film ve diziler

2016- Tatlı İntikam (Pelin) (TV Dizisi)

2015 – Delibal (Füsun) (Sinema Filmi)

2014 – İçimdeki Ses (Ayşıl) (Sinema Filmi)

2013 – Günce (Aslı) (Sinema Filmi)

2012 – 2014 – Karadayı (Songül Kara) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Kirli Beyaz (Melis) (TV Dizisi)

2009 – 2010 – Es Es (İrem) (TV Dizisi)