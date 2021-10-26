Elbet Bir Gün dizisi oyuncuları ve konusu! Elbet Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak, Elbet Bir Gün dizisi nerede çekiliyor?

Elbet Bir Gün ne zaman başlayacak, Elbet Bir Gün konusu ne, oyuncuları kimler? Sorularının ardı arkası kesilmiyor. Fox Tv'nin yeni dizisi Elbet Bir Gün hakkındaki araştırmalar yoğunlaştı. Başrollerinde Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal ve Burak Yamantürk'ün bulunduğu yeni dizi Elbet Bir Gün hikayesi ve oyuncu kadrosu şimdiden dikkat çekti. Senaryosunu Yusuf Reha Alp'in yazdığı, bölüm hikayesi ve tretmanını ise Funda Alp ile Didem Kaplan'ın birlikte kaleme aldığı Most Production imzalı FOX'un yeni dizisi Elbet Bir Gün'ün yayın tarihi belli oldu. İşte detaylar…

Elbet Bir Gün’ün yayın tarihi belli oldu. Fox Tv'de yayınlanacak olan Elbet Bir Gün dizisinde Kapadokya'nın bir kasabasında, metruk bir gecekondunun bodrumunda aynı aileye ait beş ceset bulunur. Bundan on beş yıl önce öldürülen ailenin geride kalan iki ferdi Feride (Sinem Ünsal) ve Nesime (Şebnem Bozoklu) ise kayıptırlar. Gazeteci Murat Güven'in (Kenan Acar) olayı "Kayıp Hayatlar" adlı programında ele almasıyla, Nesime'nin eski kocası zalim Cemil Bey (Ömer Genç) on beş yıldan bu yana kayıp olan kız kardeşlerin peşine düşer. Peki, Elbet Bir Gün dizisi ne zaman başlayacak, Elbet Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? İşte Elbet Bir Gün dizisi oyuncuları ve konusu

ELBET BİR GÜN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Elbet Bir Gün dizisi 7 Kasım Pazar günü saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

ELBET BİR GÜN KONUSU

Kapadokya'nın bir kasabasında, metruk bir gecekondunun bodrumunda aynı aileye ait beş ceset bulunur. Bundan on beş yıl önce öldürülen ailenin geride kalan iki ferdi Feride (Sinem Ünsal) ve Nesime (Şebnem Bozoklu) ise kayıptırlar. Gazeteci Murat Güven'in (Kenan Acar) olayı "Kayıp Hayatlar" adlı programında ele almasıyla, Nesime'nin eski kocası zalim Cemil Bey (Ömer Genç) on beş yıldan bu yana kayıp olan kız kardeşlerin peşine düşer.

Feride, yeni bir kimlikle kendisine yeni bir hayat kurmuş ve çok güzel bir evlilik yapmıştır. Büyük bir aşkla bağlı olduğu kocası Mehmet'in (Burak Yamantürk) de geçmişinden gelen sırları vardır. Nesime ise kardeşinin tersine hayalini kurduğu yaşantıya hiçbir zaman erişememiştir.

Hayatta kalmak ve sevdiklerini korumak için, gerçek kimliklerinin ortaya çıkmasını engellemeye çalışan iki kadının hayatları program yayınından sonra geri dönülmez bir biçimde alt üst olur.

ELBET BİR GÜN OYUNCU KADROSU

Elbet Bir Gün dizisinin oyuncu kadrosunda; Şebnem Bozoklu, Sinem Ünsal, Burak Yamantürk, Muhammet Uzuner, Değer Soysal Alp, Ömer Genç, Helin Kandemir, Talha Karcı, Yağmur Özbasmacı ve Osman Karakoç gibi deneyimli isimler yer alıyor.

ELBET BİR GÜN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Elbet Bir Gün dizisinde hikayenin başladığı yer Kapadokya. Çekimler için Ürgüp ve Göreme’de bazı noktalar kullanıldı. Dizinin devam hikayesi ise İstanbul’da çekilecek.