Elazığ Yemişlik TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Elazığ Merkez Yemişlik TOKİ kura sonuçları 2020

Elazığ Merkez Yemişlik 550/100000 Toplu Konut Projesi detayları merak ediliyor. Elazığ Yemişlik TOKİ kura sonuçları 2020 çekilişi bugün yapılıyor. Corona virüsü salgını kapsamın ara verilen TOKİ kuraları, kaldığı yerden devam ediyor. 100 bin sosyal konut kapsamında Elazığ Merkez Yemişlik ilçesi kuraları bugün saat 13.00’te başladı. 2+1 385, 3+1 165 konutun çekilişi TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı takip edilecek. Elazığ Yemişlik TOKİ kura sonuçları isim listesi nereden sorgulanacak? İşte Elazığ Yemişlik TOKİ kura sonuçları hakkında merak edilenler…

Elazığ Yemişlik TOKİ kura sonuçları merakla bekleniyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurusu kabul edilen Elazığlılar, Yemişlik kura sonuçlarını yakından takip ediyor. Bugün saat 13.00’te başlayan çekilişte 2+1 385, 3+1 165 konutun hak sahibi belirlenecek. Yemişli TOKİ kuraları sonuçları internet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Elazığ Yemişli TOKİ kura sonuçları 2020 nasıl öğrenilir? TOKİ Elazığ Yemişli kura sonuçları isim listesi sorgulama süreci hakkında merak edilenler…

ELAZIĞ YEMİŞLİK TOKİ EVLERİ KURA SONUÇLARI

Elazığ Yemişli TOKİ kura sonuçları, TOKİ başvurusu yapıp, başvurusu kabul edilenler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Kura çekimi TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. TOKİ kura sonuçları da kura çekilişi işleminin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 ÖĞRENME

TOKİ Elazığ Yemişli konut projesi için olacak kura çekiliş sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

TOKİ ELAZIĞ YEMİŞLİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.