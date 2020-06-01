Elazığ Yemişlik TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Elazığ Merkez Yemişlik TOKİ kura sonuçları 2020

Elazığ Yemişlik TOKİ kura sonuçları merakla bekleniyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurusu kabul edilen Elazığlılar, Yemişlik kura sonuçlarını yakından takip ediyor. Bugün saat 13.00’te başlayan çekilişte 2+1 385, 3+1 165 konutun hak sahibi belirlenecek. Yemişli TOKİ kuraları sonuçları internet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Elazığ Yemişli TOKİ kura sonuçları 2020 nasıl öğrenilir? TOKİ Elazığ Yemişli kura sonuçları isim listesi sorgulama süreci hakkında merak edilenler…
ELAZIĞ YEMİŞLİK TOKİ EVLERİ KURA SONUÇLARI
Elazığ Yemişli TOKİ kura sonuçları, TOKİ başvurusu yapıp, başvurusu kabul edilenler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Kura çekimi TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. TOKİ kura sonuçları da kura çekilişi işleminin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.
ELAZIĞ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI 2020 ÖĞRENME
TOKİ Elazığ Yemişli konut projesi için olacak kura çekiliş sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.
TOKİ ELAZIĞ YEMİŞLİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA
HAK SAHİBİ OLAMAYANLARA PARA İADESİ
Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.