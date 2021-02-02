02 Şubat 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.517 1.65 EURO 8,6180 -0.59
USD 7,1610 -0.36 ALTIN 425,160 -1.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışıyla 42 köy yolu ulaşıma kapandı

AA |  02 Şubat 2021 Salı - 12:42 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 12:56

Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 42 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan  bilgiye göre, merkez ve ilçelerde 2 gün önce etkili olan kar ve tipi, yaşamı  olumsuz etkiledi.
 
Kar nedeniyle merkeze bağlı 5, ilçelerden Baskil'de 5, Ağın'da 1,  Maden'de 10, Kovancılar'da 2, Palu'da 2, Sivrice'de 15 köy yolu ulaşıma  kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını  sürdürüyor.
 
Şırnak
 
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Yeşilöz ve Gökçe köylerinin yolu kar  nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yolların açılması için  çalışma yürütüyor.
 

ETİKETLER

elazığ şırnak kar köy
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.