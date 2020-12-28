28 Aralık 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.438 0.86 EURO 9,0990 -1.55
USD 7,4360 -1.98 ALTIN 452,890 -1.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Elazığ'da tren, kamyona çarptı: 5 yaralı

DHA |  28 Aralık 2020 Pazartesi - 17:51 | Son Güncelleme : 28 12 2020 - 17:51

Elazığ'da, demir yolundan geçen Murat Özdemir'in kullandığı kamyona tren çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde Elazığ kent merkezindeki Kızılay Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Murat Özdemir'in kullandığı 23 AAF 320 plakalı kamyon iddiaya göre, çalışmayan sinyalizasyon nedeniyle kontrolsüz şekilde demir yolundan karşı yöne geçtiği sırada Bingöl'ün Genç ilçesinden Mersine giden 53-521 sefer sayılı tren çarptı.
 
Kazada, 3'ü kamyonda 2'si ise trende olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
 
f5dc01aa08106a4998e813d125e54dfb.jpg (600×399)
 
eb3a9f32c72985ce6a212c0fe3521dec.jpg (600×399)
 
8c2097d606bad578d04b4a24831970b6.jpg (600×399)
 
d2218bcdce467c61c22c45d3368da525.jpg (600×399)
 
0333e86e0e9504c63587d9b224bd5678.jpg (600×399)
 
 

ETİKETLER

Elazığ Murat Özdemir tren
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.