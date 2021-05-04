04 Mayıs 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.416 -0.34 EURO 10,0080 0.52
USD 8,3220 0.90 ALTIN 476,540 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Elazığ'da şiddetli fırtına! Binanın dış kaplaması söküldü!

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) |  04 Mayıs 2021 Salı - 18:24 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 18:33

Elazığ'da, etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın dış kaplaması yerinden sökülerek sokağa düştü.


Elazığ'da, bugün etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarının ardından gün boyu etkisini sürdüren fırtınada bir binanın dış cephe kaplamaları yerinden söküldü. Binadan sökülen parçalar ise çevrede tehlike oluştururken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı.
 

ETİKETLER

Elazığ şiddetli fırtına binanın dış kaplaması söküldü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.