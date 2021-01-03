03 Ocak 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.477 -0.22 EURO 9,0790 -0.05
USD 7,4340 -0.01 ALTIN 452,980 -0.25
CANLI BORSA
TÜMÜ

Elazığ’da peş peşe depremler!

03 Ocak 2021 Pazar - 16:58 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 17:37

Elazığ’da deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre AFAD verileri depremin şiddetini 4.2 olarak gösterdi


 AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 17.17 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.5 kilometre olarak bildirildi. Kent merkezinde de deprem hafif hissedildi.
 
YARIM SAAT ÖNCE DE YAŞANDI
 
Öte yandan yine AFAD'ın verdiği son dakika bilgisine göre yarım saat kadar önce yine bir sarsıntı yaşandı. Bu depremle ilgili bilgiler de şöyle;
 
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 16.30 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.58 kilometre olarak bildirildi. Kent merkezinde de deprem hafif hissedildi.

ETİKETLER

elazığ deprem afad kandilli
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.