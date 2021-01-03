Elazığ’da korkutan deprem!

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 16.30 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.58 kilometre olarak bildirildi.

Kent merkezinde de deprem hafif hissedildi.