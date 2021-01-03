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Elazığ’da korkutan deprem!

03 Ocak 2021 Pazar - 16:58 | Son Güncelleme : 03 01 2021 - 16:58

Elazığ’da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat: 16.30 sıralarında Sivrice ilçesi merkez üssü olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.58 kilometre olarak bildirildi.
 
Kent merkezinde de deprem hafif hissedildi.
 

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