Elazığ'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

Elazığ'ın Palu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüphelileri arıyor.

Olay, akşam saatlerinde Palu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Mezbahana mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir kişi, tabancayla Birkan Ayık'ı (23) göğsünden vurdu.