Elazığ polisinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında biri sözde sohbet evi olarak kullanılan ve eşleri cezaevinde olan 6 kadının yer aldığı adreslere düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'sinin sözde il kadın ve il üst düzey sorumlusu olduğu öğrenildi.

Elazığ'da FETÖ'nün kadın yapılanması çökertildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, kentte güncel yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik yapılan soruşturmalarda örgüt tarafından haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden işlem yapılan şahıslara para ve gıda yardımı yapıldığı, halen sohbet adı altında toplantılar düzenlendiği, il dışından tutukluları ziyarete gelen tutuklu yakını ailelerin evlerde misafir edilerek örgütten kopmaların engellenmeye çalışıldığı tespit edildi.

Sohbet evinde kocası cezaevinde 6 kadın yakalandı

Bunun üzerine polis kent merkezinde biri sözde sohbet evi olan bazı adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda sözde sohbet adı altında toplantı yapılırken kocaları örgütten cezaevinde bulunan 6 kadın şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı devam eden operasyon kapsamında il kadın sorumlusu ile il üst düzey sorumlu şahsın da bulunduğu toplam 18 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler arasındaki bir şahsın da finans işlerini koordine ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bir miktar para, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.Emniyette işlemleri tamamlanan 18 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.