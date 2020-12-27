Elazığ'da deprem! İlk bilgiler geldi

Elazığ'da bugün sabah 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, aralarında Diyarbakır'ın da bulunduğu üç şehirde hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesine 10 kilometre mesafede. Yerin iki kilometre altında gerçekleşen deprem, 09.37'de meydana geldi.

Elazığ merkezde saat 09.37'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı. AFAD depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıklarken Kandilli ise depremi 5.6 olarak duyurdu.

Bakan Soylu deprem sonrası yaptığı açıklamada, 'Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz' dedi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.6 olarak açıklandı.