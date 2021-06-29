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Elazığ'da deprem! Büyüklüğü...

29 Haziran 2021 Salı - 7:02 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 7:40

Elazığ'ın Maden ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.41'de merkez üssü Maden ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
 
Depremin 7,15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
 
OLUMSUZ İHBAR YOK
 
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çataklı, "Elazığ - Maden’de saat 06.41'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Geçmiş olsun." dedi.

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