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Elazığ’da 5'inci kattan işçiler iskeleyle düştü: 5 yaralı

İHA |  05 Temmuz 2020 Pazar - 8:19 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 8:19

Elazığ’da bir inşaatın 5'inci katındaki iskelenin aşağı düşmesi sonucu 5 işçi yaralandı.


 
Olay, Merkeze bağlı Çatalçeşme Mahallesi'nde deprem konutları şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,yüklenici firmaya bağlı işçiler 5'inci katta kalıp sökümü yaptığı sırada iskele çöktü. Çöken İskeleyle düşen 5 işçi yaralandı. İş kazasını gören diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili polis, inceleme başlattı.

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Elazığ işçi kaza
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