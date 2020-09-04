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Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

04 Eylül 2020 Cuma - 19:16 | Son Güncelleme : 04 09 2020 - 20:19

Elazığ Sivrice'de saat 19:02'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


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Elazığ Sivrice deprem
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