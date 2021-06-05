05 Haziran 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.433 0.34 EURO 10,5720 0.02
USD 8,6820 -0.23 ALTIN 527,070 0.69
CANLI BORSA
TÜMÜ

El Salvador'un eski Devlet Başkanı Saca’nın eşine 10 yıl hapis cezası

AA |  05 Haziran 2021 Cumartesi - 13:03 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 13:03

Eski El Salvador Devlet Başkanı Tony Saca’nın eşi Ana Ligia de Saca’nın, kara para aklama suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.


El Salvador'un eski Devlet Başkanı Saca’nın eşine 10 yıl hapis  cezası. El Salvador mahkemesi, 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski First  Lady Ana Ligia de Saca’nın, ayrıca devlete 17,6 milyon dolar ödemesine karar  verdi.  Mahkeme, bu yıl başındaki başka bir davada Ana Ligia de Saca’yı haksız  zenginleşme nedeniyle suçlu bulmuş, devlete 4,4 milyon dolar ödemesine  hükmetmişti.
 
 Eski El Salvador Devlet Başkanı Tony Saca, 2016 yılında yolsuzluk  suçlamaları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Savcılar, Saca'nın devlet başkanlığı yaptığı 2004-2009 yıllarında  edindiği 6,5 milyon dolarlık varlığının 5 milyonunu açıklayamadığını belirtmişti.  Saca, görev süresi boyunca kamu fonlarından milyonlarca doları  zimmetine geçirdiğini kabul etmesinin ardından 2018 yılında 10 yıl hapis cezasına  çarptırılmıştı.
 

ETİKETLER

El Salvador ceza hapis
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.