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El Maktum ailesini bitirecek dava! 1 milyar sterlin...

15 Ağustos 2020 Cumartesi - 21:44 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 21:44

Birleşik Arap Emirliği Başbakanı’nın kuzeni Şeyh Muhammed bin Halife bin Saeed al-Maktum’un da aralarında bulunduğu üst düzey isimlerin, İngiliz vatandaşı Muhammed Haddad’ı 10 yıl önce dolandırdığı gerekçesiyle haklarında 1 milyar sterlinlik dava açıldı.


Muhammed Haddad, Dubai’yi yöneten al-Maktum ailesine mensup bazı kişilere, kendisini 500 milyon sterlinlik dolandırdıkları iddiasıyla İngiltere’de 1 milyar sterlinlik dava açtı. İngiliz vatandaşı Haddad, Dubai’deki emlak firması KM Holdings’teki hisselerini değerinin çok altında ortağına satmak zorunda kaldığını söyledi. Ortağının ise al-Maktum ailesine mensup kişiler tarafından yönlendirildiğini iddia etti.
 
SATMAZSA HAPSE GİRECEKTİ
Muhammed Haddad davacı olduğu kişilerin, kendisine şirket hisselerinin değerinden 4 kat daha azını teklif ettiklerini ve satmazsa hapse gideceğini söylediklerini ifade etti

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El Maktum dava 1 milyar sterlin
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