El kızı melek mi olur sözleri nedir? Kundurama Kum Doldu şarkısı kime ait, nerenin? Duvarda elek mi olur el kızı melek mi olur şarkısı…

Cumartesi günü ekran yolculuğuna başlayacak olan FOX TV’nin yeni dizisi “Elkızı”nın şarkısı merak konusu oldu. Ezo’nun “Soyadımı katil babamdan aldım ama insanlığımı annemden, ben annemin kızıyım” demesiyle dikkatleri üzerine çeken dizide çalan “Duvarda elek mi olur el kızı melek mi olur” sözleri araştırılıyor. El kızı melek mi olur sözleri nedir? El kızı şarkısı kimin, Kundurama Kum Doldu şarkısı nereye ait? El Kızı şarkısı…

Ezo’nun acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşıyan Elkızı dizisinde Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Nur Yazar, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor. Tanıtımı yayınlandığından itibaren dizide çalan Duvarda elek mi olur el kızı melek mi olur şarkısının sözleri de merak ediliyor. El kızı melek mi olur sözleri nedir? Duvarda elek mi olur el kızı melek mi olur şarkısı kimin, Kundurama Kum Doldu şarkısı nereye ait? Elkızı şarkısı…

El kızı melek mi olur sözleri

Kundurama kum doldu, atmaya kürek gerekKundurama kum doldu, atmaya kürek gerek

Nazlı yârin yanında yatmaya yürek gerek

Nazlı yârin yanında yatmaya yürek gerek

Amman başım nanay

Ağrıdı dişim nanay

Çok içmişim nanay

Nanay gülüm nanay

Nanay balım nanay

Amman başım nanay

Ağrıdı dişim nanay

Çok içmişim nanay

Nanay gülüm nanay

Nanay balım nanay

Duvarda elek mi olur? El kızı melek mi olur?

Duvarda elek mi olur? El kızı melek mi olur?

Kör olası kaynana kapıda hanek mi olur?

Kör olası kaynana kapıda hanek mi olur?

Amman başım nanay

Ağrıdı dişim nanay

Çok içmişim nanay

Nanay gülüm nanay

Nanay balım nanay

Amman başım nanay

Ağrıdı dişim nanay

Çok içmişim nanay

Nanay gülüm nanay

Nanay balım nanay

Duvara mıh çakaram, sen sallan ben bakaram

Duvara mıh çakaram, sen sallan ben bakaram

Mendilin kirlendikçe sen gönder ben yıkaram

Mendilin kirlendikçe sen gönder ben yıkaram

Amman başım nanay

Ağrıdı dişim nanay

Çok içmişim nanay

Nanay gülüm nanay

Nanay balım nanay

Amman başım nanay

Ağrıdı dişim nanay

Çok içmişim nanay

Nanay gülüm nanay

Nanay balım nanay

Amman başım nanay

Ağrıdı dişim nanay

Çok içmişim nanay

Nanay gülüm nanay

Nanay balım nanay

Amman başım nanay

Ağrıdı dişim nanay

Çok içmişim nanay

Kundurama kum doldu kime ait, hangi yörenin?

Şakır anonimdir. 1965'te "Kundurama Kum Doldu" isimli ilk plağı Sahibinin Sesi firmasından yayımlandı, Tanju Okan seslendirdi.

Şarkı Gaziantep yöresine aittir.