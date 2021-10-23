El kızı melek mi olur sözleri nedir? Kundurama Kum Doldu şarkısı kime ait, nerenin? Duvarda elek mi olur el kızı melek mi olur şarkısı…

Ezo’nun acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşıyan Elkızı dizisinde Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Nur Yazar, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor. Tanıtımı yayınlandığından itibaren dizide çalan Duvarda elek mi olur el kızı melek mi olur şarkısının sözleri de merak ediliyor. El kızı melek mi olur sözleri nedir? Duvarda elek mi olur el kızı melek mi olur şarkısı kimin, Kundurama Kum Doldu şarkısı nereye ait? Elkızı şarkısı…
El kızı melek mi olur sözleri
Kundurama kum doldu, atmaya kürek gerekKundurama kum doldu, atmaya kürek gerek
Nazlı yârin yanında yatmaya yürek gerek
Nazlı yârin yanında yatmaya yürek gerek
Amman başım nanay
Ağrıdı dişim nanay
Çok içmişim nanay
Nanay gülüm nanay
Nanay balım nanay
Amman başım nanay
Ağrıdı dişim nanay
Çok içmişim nanay
Nanay gülüm nanay
Nanay balım nanay
Duvarda elek mi olur? El kızı melek mi olur?
Duvarda elek mi olur? El kızı melek mi olur?
Kör olası kaynana kapıda hanek mi olur?
Kör olası kaynana kapıda hanek mi olur?
Amman başım nanay
Ağrıdı dişim nanay
Çok içmişim nanay
Nanay gülüm nanay
Nanay balım nanay
Amman başım nanay
Ağrıdı dişim nanay
Çok içmişim nanay
Nanay gülüm nanay
Nanay balım nanay
Duvara mıh çakaram, sen sallan ben bakaram
Duvara mıh çakaram, sen sallan ben bakaram
Mendilin kirlendikçe sen gönder ben yıkaram
Mendilin kirlendikçe sen gönder ben yıkaram
Amman başım nanay
Ağrıdı dişim nanay
Çok içmişim nanay
Nanay gülüm nanay
Nanay balım nanay
Amman başım nanay
Ağrıdı dişim nanay
Çok içmişim nanay
Nanay gülüm nanay
Nanay balım nanay
Amman başım nanay
Ağrıdı dişim nanay
Çok içmişim nanay
Nanay gülüm nanay
Nanay balım nanay
Amman başım nanay
Ağrıdı dişim nanay
Çok içmişim nanay
Kundurama kum doldu kime ait, hangi yörenin?
Şakır anonimdir. 1965'te "Kundurama Kum Doldu" isimli ilk plağı Sahibinin Sesi firmasından yayımlandı, Tanju Okan seslendirdi.
Şarkı Gaziantep yöresine aittir.