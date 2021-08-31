El ayak hastalığı neden olur, ne iyi gelir?

El ayak hastalığına iyi gelen bazı yiyecek ve içecekler bulunmaktadır. Soğuk ve buzlu yiyecekler ile içecekler ve yoğurt iyi gelen yiyecek ve içeceklerin başında yer almaktadır. Sert olan yiyecekleri çiğnemek zor olacağı için soğuk çorbalar tercih edilmektedir. Bu yiyecek ve içecekler hastanın bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun ihtiyacı olan besin maddelerini almaya yardımcı olmaktadır.

Çeşitli virüslerin neden olduğu birtakım bulaşıcı hastalıkların etkileri oldukça fazla olmaktadır. Özellikle çocukların zor atlattıkları bu bulaşıcı hastalıkların iyileşme süreleri bazen tahmin edilenden daha çok olmaktadır. El ayak hastalığı da genellikle çocuklarda görülen bir bulaşıcı hastalık olmaktadır. Hastanın el ve ayaklarının kırmızı renkte olmasına neden olmaktadır. El ve ayaklarda görülen bu hastalıktan korunmanın en etkili yolu temizliğe dikkat etmek olmaktadır.

El Ayak Hastalığı Neden Olur, Ne İyi Gelir?

El ayak hastalığı döküntü ve kabarcıklar şeklinde ellerde ve ayaklarda görülen bir hastalık olarak ifade edilmektedir. Her yaştan insanda görülmesine rağmen özellikle on yaşın altındaki çocuklarda bu hastalık daha fazla görülmektedir. El ayak hastalığı özellikle sonbahar ve yaz aylarında ortaya çıkan bir hastalık çeşidi olmaktadır.

Bu hastalık öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşabildiği gibi dışkı ve tükürük yoluyla da bulaşabilmektedir. El ayak hastalığı su çiçeği ile benzerlikler gösteren bir hastalık olarak ifade edilmektedir. İçi su dolu olan kabarcıklar hastanın ağzının içinde ya da kenarlarında görünmektedir. Ellerde ayaklarda ve kalçada döküntüler oluşmaktadır.

El ayak hastalığına iyi gelen bazı yiyecek ve içecekler bulunmaktadır. Soğuk ve buzlu yiyecekler ile içecekler ve yoğurt iyi gelen yiyecek ve içeceklerin başında yer almaktadır. Sert olan yiyecekleri çiğnemek zor olacağı için soğuk çorbalar tercih edilmektedir. Bu yiyecek ve içecekler hastanın bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun ihtiyacı olan besin maddelerini almaya yardımcı olmaktadır.

El Ayak Hastalığında Ne Yapılmalı, Kaç Günde Geçer?

El ayak hastalığında doktorun gerekli gördüğü ilaçları uygun sıklıkta almak önemli olmaktadır. Doktor tarafından verilen kremlerin kabarcıklı bölgelere uygun şekilde sürülmesi hastalığın geçmesine yardımcı olacaktır. Bu hastalıkta kabarcıklı bölgelere Hindistan cevizi yağı sürmek de fayda sağlamaktadır.

El ayak hastalığı hiçbir tedavi uygulanmasa bile 7 ya da 10 gün içinde iyileşen bir hastalık olarak belirtilmektedir. Bu hastalığa ait bir tedavi yöntemi ya da aşı bulunmamaktadır. Hastanın şikayetlerini azaltmaya yarayan losyon ve kremler kullanılarak ve temizliğe dikkat edilerek hastalık atlatılmaktadır. Bu hastalığın tedavi süresince bol su tüketmek ve istirahat etmek gerekmektedir.