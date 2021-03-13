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EKYS (Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı) yarın yapılacak! EKYS saat kaçta başlayacak, EKYS kaç dakika?

13 Mart 2021 Cumartesi - 13:14 | Son Güncelleme : 13 03 2021 - 13:14

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yarın yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) yarın gerçekleştirilecek. EKYS saat kaçta başlayacak, EKYS kaç dakika?


Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür  yardımcısı seçmek için düzenlenecek 2021-MEB-EKYS, pazar günü 50 il, 52 sınav  merkezinde uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak, ancak adaylar saat 10.00'dan sonra  sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak  ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

Sınavda Kovid-19 önlemleri alınacak

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav tedbirleri alacak. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde  görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav  görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve  görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı  salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları,  HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için  adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak.  Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal  mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek  için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

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