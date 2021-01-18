EKYS 2021 ne zaman? ÖSYM sınav takvimine göre EKYS sınav, başvuru ve sonuç açıklama tarihi 2021…

2021 EKYS ne zaman? ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 yılı sınav takviminin "https://osym.gov.tr" adresinden açıklandığını duyurdu. Aygün, YKS'nin TYT oturumunun 26 Haziran'da, AYT ve YDT oturumlarının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı. İşte EKYS 2021 tarihi…

ÖSYM sınav takvimi duyuruldu. ÖSYM başkanı Halis Aygün'ün açıklamasının ardından ÖSYM'nin resmi internet sitesinde de; ''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.'' açıklaması yapıldı. Peki, EKYS 2021 ne zaman? ÖSYM sınav takvimine göre EKYS tarihi 2021…

İşte Halis Aygün'ün açıklaması;

''2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2021 Yılı Sınav Takvimine http://osym.gov.tr internet sitemizden erişebilirsiniz.”

EKYS 2021 ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB EKYS) 14 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

EKYS başvurusu ise 5 Şubat 2021 tarihinde başlayacak, 11 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. 2021 EKYS geç başvuruları ise 16 Şubat 2021’de başlayacak.

2021 EKYS sonuçları 7 Nisan’da belli olacak.