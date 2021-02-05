EKYS 2021 başvuru nasıl yapılır? 2021 EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı! EKSY 2021 başvuru ücreti ve tarihi belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları başladı. 14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS), başvuru kılavuzu yayımlandı. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. EKYS 2021 başvuru nasıl yapılır? EKYS 2021 başvuru ücreti ve kılavuzu…

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına hazırlanan adaylar, merakla EKYS 2021 başvurularını bekliyordu. EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) başvurular, 05-11 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. EKYS 2021 başvuru nasıl yapılır? EKYS 2021 başvuru ücreti ve kılavuzu…

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-MEB-EKYS Kılavuzunda yer alıyor.

2021-MEB-EKYS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

EKYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınava girecek adaylar 5-12 Şubat 2021 tarihleri arasında, 225,00 TL sınav ücretini yatıracaklardır

EKYS NE ZAMAN?

EKYS sınavı 14 Mart 2021 tarihinde uygulanacak.

EKYS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKYS sonuçları 7 Nisan 2021 tarihinde adayların erişimine açılacak.