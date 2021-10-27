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Ekvador karıştı! Hükümet karşıtı protestolarda olaylar çıktı...

BOGOTA (AA)  |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 7:35 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 7:35

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, hükümet karşıtı protestolarda çıkan olaylar nedeniyle 18 kişi gözaltına alındı.


Başkent Quito'nun hükümet sarayı Carondelet’in de bulunduğu tarihi  merkezinde toplanan yüzlerce gösterici, Devlet Başkanı Guillermo Lasso  hükümetinin ekonomi politikalarına tepki gösterdi.
 
El Ejido Parkı'ndan Santo Domingo Meydanı'na yürüyen sendika  temsilcileri, burada yaptıkları konuşmalarda, hükümetin planladığı ekonomik  reformlara karşı çıkacaklarını bildirdi.
 
 
Devlet Başkanlığı Sarayı civarında yoğun önlemler alan polis ve ordu  güçleri, güvenlik bariyerini devirmeye çalışan eylemcilere gaz bombası ve  tazyikli su sıkarak karşılık verdi.
 
 
Öte yandan ülkenin diğer kentlerinde de ana yolları trafiğe kapatan  göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.
 
 
Hükümet Sözcüsü Carlos Jijon, düzenlediği basın toplantısında, ülke  genelinde çıkan olaylarda 18 kişinin gözaltına alındığını belirtti.
 
 
Ekim 2019 sokak olayları
Ekvador'da Ekim 2019'da, dönemin Devlet Başkanı Lenin Moreno  hükümetinin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı, şiddetli protestolara ve  yağma olaylarına neden olmuştu.
 
 
Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askerleri  sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler protesto ve yağma olaylarını  engelleyememişti.
 

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