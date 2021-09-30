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Ekvador'da cezaevinde çeteler savaşı! Ölenlerin sayısı 116'ya ulaştı...

BOGOTA (AA)  |  30 Eylül 2021 Perşembe - 7:23 | Son Güncelleme : 30 09 2021 - 7:23

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, dün cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya, yaralı sayısının ise 80'ne ulaştığı bildirildi.


Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, düzenlediği basın  toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerin sisteminde 60 günlüğüne "olağan üstü  hal" ilan edildiğini duyurdu.
 
Ülkenin Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki Litoral  Cezaevi'nde çıkan çatışmada ölen mahkum sayısının 116'ya, yaralı sayısının ise  80'ne çıktığını belirten Lasso, olayı talihsiz olarak nitelendirdi.
 
 
Cezaevlerinin suç çeteleri arasında bir güç anlaşmazlığına  dönüşmesinin üzücü olduğunu vurgulayan Lasso, "Bu olguyla başa çıkmak için ilk  adımlarımızdan biri ülke genelinde hapishanelerde olağanüstü hal ilan etmek  oldu." ifadesini kullandı.
 
 
Lasso, mahkumların haklarını korumak için yakınlarıyla dayanışma  içinde olacaklarına işaret ederek, "Hükümet, birkaç aydır cezaevlerinde  tekrarlanan şiddet olayları nedeniyle altyapı ve gözetim teknolojisine önemli  yatırımlar yapıyor, bu plan sayesinde cezaevlerinde kontrol güçlenecek." dedi.
 
 
Eş zamanlı çatışma çıktı
Cezaevi Sistemi Genel Direktörü Bolivar Garzon, gün içindeki  açıklamasında, çeteler arasında farklı koğuşlarda eş zamanlı çıkan çatışmalarda  ölü sayısının 100'e, yaralı sayısının da 52'ye çıktığını belirterek, "Koğuşlara  giriyoruz, kolay olmadı, polis yerel saatte 14.00'te kontrolü sağladı ama dün  gece başka olaylar, patlamalar oldu." ifadesini kullandı.
 
 
Hapishanede ölü sayısının daha da artabileceğine dikkati çeken Garzon,  polis ve savcılık personelinin cesetlerin teşhisi için çalışmalarını sürdürdüğünü  söyledi.
 
 
Garzon, çok büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldıklarına vurgu  yaparak, "Organize suç grupları arasındaki bu mücadele ve içerdeki güç savaşı,  maalesef bu seviyelere ulaştı, durum gerçekten korkunç." dedi.
 
 
Cezaevi çevresinde askerlerin geniş güvenlik önlemleri aldığı bilgisi  paylaşıldı.
 
 
İlk belirlemelere göre 24 kişi ölmüş, 48 kişi yaralanmıştı
Ekvador'da, cezaevinde çeteler arasında dün çıkan çatışmada ilk  belirlemelere göre 24 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
 
 
 
Bölge sakinlerinin dün sosyal medyada paylaştığı videolarda, çok  sayıda mahkumun çatılara çıktığı, cezaevinden ise silah ve patlama seslerinin  geldiği duyulmuştu.
 
 
Yerel basında çıkan habere göre, çatışma Los Lobos ve Tiguerones  çetelerine mensup üyelerin bulunduğu 8 ve 9 numaralı koğuşlarda başlamıştı.
 
 
Ekvador'da cezaevi sorunu
Ülkede 23 Temmuz'da iki ayrı cezaevinde mahkumlar arasında çıkan  isyanda 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.
 
 
Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde,  çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.
 
 
Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum  hayatını kaybetmişti.
 

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