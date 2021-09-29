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Ekvador'da cezaevinde çeteler arasında çatışma çıktı! 24 kişi öldü, 48 kişi yaralandı...

BOGOTA (AA)  |  29 Eylül 2021 Çarşamba - 7:14 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 7:14

Son dakika haberine göre; Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı bildirildi.


Gelen son dakika haberine göre; Ülkenin Guayaquil kentindeki Litoral hapishanesinde, çeteler  arasındaki liderlik mücadelesinden kaynaklanan çatışma çıktı.
 
Hapishane yetkililerinin açıklamasına göre, rakip çeteler arasında  sabah saatlerinde başlayan çatışmalarda, 5 mahkumunun kafasının kesilerek,  diğerlerinin ise kesici maddelerle öldürüldüğünü belirtti.
 
 
İlk belirlemelere göre 24 kişinin öldüğü, 48 kişinin yaralandığı  olayları kontrol altına almak üzere çok sayıda polis ve askeri birliğin cezaevine  ulaştığı bilgisi paylaşıldı.
 
 
Bölge sakinlerinin sosyal medyada paylaştığı videolarda, çok sayıda  mahkumun çatılara çıktığı, cezaevinden ise silah ve patlama seslerinin geldiği  duyuldu.
 
 
Yerel basında çıkan habere göre, çatışma Los Lobos ve Tiguerones  çetelerine mensup üyelerin bulunduğu 8 ve 9 numaralı koğuşlarda başladı.
 
 
Ekvador'da cezaevi sorunu
Ülkede 23 Temmuz'da iki ayrı cezaevinde mahkumlar arasında çıkan  isyanda 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.
 
 
Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde,  çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.
 
 
Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum  hayatını kaybetmişti.
 

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