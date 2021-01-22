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Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem!

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 7:24 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 7:24

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Ekvador Ulusal Risk Azaltma Sekreterliği (SNGR), Twitter hesabından  yaptığı açıklamada, 45 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez  üssünün, ülkenin kuzeybatısındaki Guayas kentine 16 kilometre uzaklıkta olduğunu  kaydetti.
 
Yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını  bildirdi.
 
Ekvador'da 17 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde  77'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu  "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.
 
  
 

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