Ekspertizin araç satışından sonraki sorumlulukları nelerdir?

Ekspertiz raporu sonrasında raporda yer almayan bir ayıp ortaya çıkması halinde satıcının ve ekspertizin alıcının bu zararından dolayı eksper ve satıcı sorumlu olur. Alıcı zararından dolayı ekspere de satıcıya da başvuruda bulunabilir.

İkinci el motorlu taşıtların satışında ekspertiz raporunun oldukça önemli olduğunu söyleyen Avukat Bilal Çelik, eksperlerin ayıplı araç satışındaki sorumluluklarını açıkladı.İkinci el motorlu taşıtların satışında ekspertiz raporları büyük önem arz etmektedir. Alıcı açısından büyük bir güvence anlamına gelen ekspertiz raporlarında meydana gelen eksikliklerde ise eksperlerin de sorumlulukları söz konusu olabilmektedirler. Bu yazımızda zorunlu eksper raporlarını ve eksperlerin ayıplı araç satışındaki sorumluluklarına yer vereceğiz.

Eksperlerin asli görevleri sigorta edilen risklerin ortaya çıkan kayıp veya hasarın neden olduğu ve niteliği ile miktarını bizzat inceleyip belirtmektedir. Ekspertiz raporunda ikinci el motorlu kara taşıtının özellikleri, arıza ve hasar durumu ile kilometre bilgilerine yer verilir.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik gereği, 8 yaş veya 160 bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir. Bunun dışında kalan 8 yaşının altında olan veya 160.000 kilometre altında olan araçların satışı için ekspertiz raporu zorunludur.

İkinci el araçta şasede eğilme, değişen parçasının olması, bazı özelliklerin bozuk olması, kilometresinin düşük olması veya başka her ne sebeple olursa olsun satıcının vaad edilenin aksine çalışmaması ya da eksik olması halinde ayıp söz konusudur.Ekspertiz raporu sonrasında raporda yer almayan bir ayıp ortaya çıkması halinde satıcının ve ekspertizin alıcının bu zararından dolayı eksper ve satıcı müteselsil olarak sorumlu olacaktır. Müteselsil sorumluluğun anlamı alıcının zararından dolayı ekspere de satıcıya da başvuruda bulunabileceği anlama gelmektedir.

Yönetmelikte belirtildiğinin aksine eksper raporu alınmadan satış yapılması halinde ya da eksperin raporunun tarihinin değiştirilerek kullanılması halinde satıcının sorumluluğu devam etse de eksperin bu gibi durumlarda sorumluluğuna gidilemeyecektir.

Ekspertiz raporu kasıtlı şekilde gerçeğe aykırı düzenlenme durumunda eksper hakkında da özel belgede sahtecilik suçu ve dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirme söz konusu olabilecektir. Eksper bu durumda sorumlu olacaktır. Eksperlerin sorumluluğu da ayıbın ortaya çıkabileceği durumlar bakımından Türk Borçlar Kanununda düzenlendiği üzere 2 yıldır. Bu 2 yıllık zamanaşımı süresi eksperin iyiniyetli olmasına bağlıdır. Eksperin kötü niyetli olduğu durumlarda herhangi bir zamanaşımı süresi göz edilmeksizin ekspere de başvuruda bulunulabilecektir.

Eksperin Sorumluluğuna Başvuruda Bulunmak

Ayıp halinde eksperin de satıcı gibi sorumlu olacağını daha önce vurgulamıştık. Eksper ayıp ortaya çıkmasıyla birlikte alıcıya karşı sorumluluğu sürecektir. Alıcı, satıcıya karşı seçimlik haklara başvuruda bulunabilir veya zararı bulunması halinde tazminat talebi olabilecektir. Burada da eksperin sorumluluğu olduğu hallerde 2 yıl içerisinde alıcı hem satıcıya hem de ekspere başvuruda bulunabilecek, zararını tazmin edebilecektir. Eksperin zararın tamamını ödemesi halinde satıcıya rücu hakkı da bulunur İkinci el araç alırken sağlıklı bir eksper raporunun alındığına emin olarak aracın ayıplı olup olmadığını zamanında kontrol ettirerek oluşabilecek zararların ve hak kayıplarının önüne geçebilirsiniz.