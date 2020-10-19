Ekspertizde rekor artış!

Ekspertiz şirketi Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, hem ikinci el oto pazarı hem de ekspertiz sektörü ile ilgili değerlendirmede bulundu. Yeni dönemle birlikte ekspertiz merkezlerin çok büyük önem kazandığını dile getiren Emre, 1 Eylül itibariyle geçerli olan yönetmeliğin hem vatandaşı hem de ikinci el oto ve ekspertiz sektörünü de çok memnun ettiğini söyledi. Emre "İlk 9 ayda oto ekspertiz sektörü, satılan yaklaşık 5 milyon ikinci el aracın yüzde 80'ine ekspertiz işlemi yaptı, Eylül ayında ise 9 aylık dönemde ekspertiz sektöründeki girişler rekor seviyeye ulaştı" dedi.

ÖTV'deki artış etkilemedi



İkinci el pazarındaki en büyük problemin fiyatlardaki ani yükselişler olduğunu söyleyen Emre şunları kaydetti:



"ÖTV matrahı düzenlemesi sonrasındaki ilk iki haftada ikinci el araç fiyatlarında suni bir artış yaşandı ve alıcılar kısa bir süre alım kararlarını erteledi. Fakat arkamızda bıraktığımız 1,5 aylık sürecin başlarında ÖTV konusunun bir handikap yaratacağını beklerken, bugün oto ekspertiz sektörünü etkilemediğini söyleyebiliriz"