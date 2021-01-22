Ekspertizde boyalı parçalara dikkat edin

Koronavirüs dönemiyle sıfır araç üretiminde yaşanan duraksama fiyatların yükselmesine neden oldu. 2020 yılı ortasından bu yana artan fiyatlar binlerce kişiyi ikinci el otomobile yöneltti. Ancak İkinci el otomobillerde, kilometre düşürme, boyalı parça ve yanlış hasar kaydı oluşturma gibi kullanılan pek çok yöntem alıcıları tedirgin ediyor. İkinci el otomobil piyasasına yönelik taleplerin arttığı bu dönemde, uzmanlar alım satım sırasında yapılan usulsüzlükler hakkında alıcıları uyarıyor.

Belgeli ekspertiz seçilmeli



TÜV SÜD D-Expert Genel Müdür Yardımcısı Ozan Ayözger, aracın geçmişinin ve mevcut durumunun öğrenilmesi amacıyla mutlaka ekspertiz hizmeti alınması gerektiğini vurgulayarak alıcıların yanlış veya eksik bilgi aktarımı sebebiyle mağduriyet yaşayabildiklerini söyledi.



Ayözger, ikinci el araç alımlarında özellikle aracın kilometresinin (km) düşürülüp düşürülmediği ve yanlış hasar kaydı bilgisi gibi konuların ekspertiz esnasında yapılan testlerde yanıt bulduğu için ekspertiz yaptırmadan araç alınmaması gerektiğini belirterek, istenmeyen durumlarla karşılaşmamaları için alıcılara, hizmet yeterlilik belgesi olan firmalardan ekspertiz hizmeti almalarını önerdiklerini ifade etti.



Boyalı parçalar



Alıcıların en çok merak ettiği konulardan biri olan aracın boya durumuna ilişkin hususlara değinen Ayözger; ‘’Araçlardaki boyalı parçalar sık sık karşılaştığımız durumlardan biri. Boyasız olarak satışa sunulan bir araçta bir ya da birkaç parçada boya çıkma durumu veya satıcı tarafından boyalı olarak bildirilen parçaların değişmiş olduğunun tespit edilmesi gibi durumlarla yoğun şekilde karşılaşıyoruz. Araca talip olan kişiye araç sahibi tarafından verilen bilgilerle, bizim kontrollerimiz sırasındaki tespitlerimiz arasında büyük farklar oluşabiliyor ‘’ dedi.



Km düşürme yapılıyor



Km düşürmenin hala en çok başvurulan yöntemlerin başında yer aldığını söyleyen Ayözger; ‘’ Ekspertiz esnasında tespit edilemeyeceği düşünülerek, ekspertiz öncesinde araca katkı yapılarak motor arızalarının gizlenmeye çalışması ve ciddi soruna sebep olabilecek durumların küçük onarımlar yapılarak aracın satılmaya çalışılması da karşılaştığımız diğer önemli konular olarak öne çıkıyor ‘’ ifadelerini kullandı.