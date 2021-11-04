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Eksik ücret ile ilgili flaş karar! SMS gidecek! Milyonlarca çalışanı kapsıyor
Eksik maaşla ilgili son dakika açıklaması. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor. Cep telefonlarına SMS gönderilecek. Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda çalışanlara bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek. Bu uygulama sadece çalışanlara yönelik olmayacak; bugüne kadar kayıt dışılık ile ilgili bir analiz yapılmış ve belirli işyerleri de tespit edilmişti. Şimdi de kayıt dışı istihdam ve eksik ücret bildirimi konusunda riskli olduğu tahmin edilen işverenlere hem uyarı hem de bilgilendirme amaçlı mektuplar gönderilecek.