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Ekşi Sözlük'teki başlık hakkında soruşturma başlatıldı

09 Ağustos 2021 Pazartesi - 23:36 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 23:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.


Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım  sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı  içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç  unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.

Bu paylaşımla ilgili şüpheli şahıs veya şahıslar hakkında, Türk Ceza  Kanunu'nda (TCK) yer alan, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa  tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu aşamada soruşturma sonucunda belirlenen hukuki durum ve delil  durumu dikkate alınarak değerlendirme yapılacağı da açıklandı.

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Ekşi Sözlük başlık İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
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