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Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi hayatını kaybetti

Uğur ŞAHİN - İSTANBUL DHA |  09 Nisan 2021 Cuma - 18:48 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 18:48

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi vefat etti.


Havva Kaya'nın cenazesi, Pazar günü Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, annesi Havva Kaya'yı kaybeden Dilek İmamoğlu'nu telefonla aradığı öğrenildi. Havva Kaya'ya Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu'nun, Dilek İmamoğlu ve Ekrem İmamoğlu'na başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi.

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