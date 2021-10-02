Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK açıklaması: Şu anda net bir durum yok

İBB Ekrem İmamoğlu, İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır'ın görevden alındığı yönündeki iddialara ilişkin "Şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir durum yok. Netleşirse, zaten paylaşırız. Yani özel bir husus yok. Bizimle çalışmak isteyen çok yönetici var” açıklamasında bulundu.

Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile birlikte, yenilenen Maçka Demokrasi Parkı'nda incelemelerde bulundu. Maçka Demokrasi Parkı'nın İstanbul luların içinde güzel anılar biriktirdiği bir alan olduğunu belirten İmamoğlu, "Maçka Parkı, İstanbul'un göbeğinde, merkezinde önemli parklarımızdan birisi. İstanbul'un en hareketli noktalarından biri olan Nişantaşı, Osmanbey gibi, o bölgenin akışla beraber bu parklardan geçerek Taksim Meydanı'yla, Atatürk Kültür Merkezi'yle, İstiklal Caddesi'yle buluşacak güzel aksılar oluşturma konusunda çalışmalarımız da devam ediyor. Maçka Parkı'mızın bu yeni hali İstanbul'umuza hayırlı olsun. Arkadaşlar güzel de bir tanımla, davetkar bir tanımla İstanbulluları 'Maçka'da buluşalım' diyerek de davet ediyorlar" dedi.

"NETLEŞİRSE, ZATEN PAYLAŞIRIZ"

İmamoğlu, konuşmaların ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İmamoğlu,İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır'ın görevden alındığı yönündeki iddialara, "Şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir durum yok. Netleşirse, zaten paylaşırız. Yani özel bir husus yok. Bizimle çalışmak isteyen çok yönetici var. Bizimle, gelip emeğini ortaya koyan yöneticilerimiz var. Bazıları yorgun düşebilir, bazıları değişim isteyebilir, bazılarını biz değiştirebiliriz. Bunların hepsi mümkün. Normal hayatta, profesyonel hayatta, kurumsal hayatta mümkün. Ama şu anda kamuoyuyla paylaşacağımız netleşmiş bir husus yok" yanıtını verdi.

"SORUŞTURMALAR AÇILDI"

Şirketin zarar ettiğine ilişkin tartışmaların sorulması üzerine ise Ekrem İmamoğlu "Daha önce 27-28 iştirakimizin nasıl çarçur edildiğini biz kamuoyuyla paylaştık. Soruşturmalar açıldı. Hala açılanlar var" dedi.

İmamoğlu, "Varsa bir eksiklik, zaten bakıyoruz, ediyoruz, inceliyoruz. Denetimli şirketlerimiz var artık. Hem ulusal hem uluslararası denetim hizmeti alan şirketlerimiz var artık. Yetmedi; iç denetim mekanizması kurduğumuz da bir şirket bünyesi var artık İstanbul'un. Çok profesyonelce bakıyoruz. Halk adına bakıyoruz bütün bunları yaparken. Bu bağlamda, gerçekten böylesi bir konuyu dile getirmelerini İstanbul'daki muhalefet üyeleri sağlıklı bir gelişme, iyileşme olarak görüyorum" diye konuştu.