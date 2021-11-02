Ekrem İmamoğlu CHP'de bomba etkisi yarattı! En çok Kılıçdaroğlu rahatsız

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tarihi yaklaştıkça Millet İttifakı'nda adaylık krizi büyüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için hamleleri CHP'de rahatsızlık yarattı. En çok rahatsız olanların başında ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğu ifade ediliyor.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı içerisindeki adaylık krizni köşesine taşıdı. Selvi, "Kılıçdaroğlu ile Akşener bu süreci yönetmekte zorlanacaklar. Bu iş hiç de öyle görüldüğü gibi kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

Selvi'nin ilgili yazısı şu şekilde:

Seçim tarihi yaklaştıkça siyaset sertleşiyor.

Cumhurbaşkanı adaylarının belirlenme sürecinde ise Millet İttifakı’nı kıran kırana bir mücadele bekliyor. Kılıçdaroğlu ile Akşener bu süreci yönetmekte zorlanacaklar. Bu iş hiç de öyle görüldüğü gibi kolay olmayacak. Son 1 hafta içinde dahi Millet İttifakı’nın iki ortağı karşı karşıya geldi. Suriye ve Irak tezkeresine ilk kez ret oyu veren CHP ile evet oyu kullanan İYİ Parti farklı yönlerde hareket ettiler.

İYİ PARTİ RAHATSIZ OLDU

CHP, HDP ile işbirliğini tercih etti. İYİ Parti milli meselelerdeki duruşunu korudu. Ama Kılıçdaroğlu’nun, “Tezkereye evet demek Cumhuriyet’e ihanettir” sözü İYİ Parti’yi rahatsız etti. Ama sadece Kılıçdaroğlu’nun sözleri değil, CHP ile HDP arasındaki yakınlaşma İYİ Parti açısından tedirginlik konusu olmaya başladı. Netice itibarıyla İYİ Parti MHP’den ayrılan milliyetçiler tarafından kurulmuş bir parti. CHP ile HDP arasındaki yakınlaşma İYİ Parti tarafından mercek altına alınmış durumda.

Bu arada Meral Akşener ’in, Siirt ’te esnaf ziyareti sırasında yaşanan, “Burası Kürdistan” çıkışı karşısında tepkisiz kalması ise İYİ Parti içindeki sorgulamaları arttırdı.

Akşener daha önce de, Aytun Çıray’ın, “HDP, PKK üzerinden şeytanlaştırılıyor” sözlerine sessiz kalmış, Müsavat Dervişoğlu’nun, “HDP meşru bir parti” değerlendirmesine ise destek vermişti.

ABDULLAH GÜL’ÜN SON ÇIKIŞLARI

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı belli. Cumhurbaşkanı Erdoğan. O nedenle Cumhur İttifakı’nda bir sorun yaşanmıyor. Ama Millet İttifakı ciddi bir adaylık krizine doğru ilerliyor. Bakmayın ortalıkta dolaşan isimlere. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan başka ciddi bir isim gözükmüyor. Kılıçdaroğlu’nun aday olup olmayacağı konusu Millet İttifakı’nın geleceğini de belirleyecek. Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda ısrar ederse muhalefette her parti kendi adayıyla seçimlere gidebilir. Bu ihtimal güçlü.

TABAN, GÜL’Ü İSTEMİYOR

Bu arada Abdullah Gül’ün son zamanlarda atak yaptığı söyleniyor. Erdoğan, Osman Kavala konusunda bildiri yayınlayan 10 büyükelçinin sınır dışı edileceğini söyleyince Abdullah Gül her zaman yaptığını yaptı. Önce bildirinin yayınlanmasına öncülük eden isimlerden biri olan Finlandiya Büyükelçisi ile görüştü. Sonra büyükelçilere destek veren bir açıklama yaptı. Sonunda ne oldu? Büyükelçiler geri adım atmak zorunda kaldılar. Abdullah Gül, Gezi olaylarından bu yana bunu hep yapıyor. Erdoğan’ı açığa düşürmeye çalışıyor ama sonunda yaptığı hamlenin altında kalıyor, kazanan Erdoğan oluyor. Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ’nda CHP tabanına sıcak gelecek mesajlar verdi. Gül’ün son çıkışları cumhurbaşkanı adaylığı için kendini gösterme çabası olarak yorumlandı. Peki destek buldu mu? Bulmadı. Bu kez Kılıçdaroğlu bütün varlığını ortaya koysa Abdullah Gül’ü kabul ettiremez. Çünkü muhalefet Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi iki önemli siyasi figüre sahip oldu.

Muhalif taban, Abdullah Gül’le kazanamayacağını biliyor ama Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile umudunu koruyor.

İMAMOĞLU NEREYE KOŞUYOR?

Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanlığı yla ilgili tartışmalara girmek istemediğini söylüyor. Ama şimdiye kadar cumhurbaşkanı adayı değilim demediği için bu sözleri inandırıcı bulunmuyor. Bu arada Ekrem İmamoğlu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen programdaki duruşu, tavrı, konuşması CHP Genel Merkezi’nde birilerini tedirgin etmiş. Onların başında da Kılıçdaroğlu geliyor. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı havasındaki konuşması, CHP Genel Merkezi’nde alarm zillerinin yeniden çalmasına neden olmuş. Benden aktarması.

Son olarak İmamoğlu nereye koşuyor derseniz, Meral Akşener’in antrenörlüğünde cumhurbaşkanlığı adaylığına doğru koşuyor. Tabii Kılıçdaroğlu engel olmazsa...