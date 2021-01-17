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Ekrem Gökkaya kimdir? Ekrem Gökkaya kaç yaşındaydı?

17 Ocak 2021 Pazar - 9:40 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 9:43

Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Ekrem Gökkaya vefat etti. Sanat dünyasını yasa boğan haber bu sabah geldi. Yeşilçam’ın usta oyuncularında Ekrem Gökkaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanserle mücadele eden Ekrem Gökkaya 4 gün önce Bartın Devlet Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Peki, Ekrem Gökkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ekrem Gökkaya hangi filmlerde oynadı? İşte Ekrem Gökkaya hakkında merak edilenler...


Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ekrem Gökkaya hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden Ekrem Gökkaya yoğun bakımda tedavi görüyordu. Ekrem Gökkaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
 
 
EKREM GÖKKAYA KİMDİR? 
 
1934 yılında Konya’da dünyaya gelen Ekrem Gökkaya, İstanbul Erkek Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne devam edip, altı yıl sürecek memuriyet hayatına başladı. Lise yıllarında birçok müsamerede sahne aldı. İlk kez 1959 yapımı “Ömrüm Böyle Geçti” isimli filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil’le birlikte kamera karşısına geçti.
 
1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı “Koltuk Belası” isimli filme kadar, 200 civarı sinema ve televizyon filminde oyuncu, prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak çalıştı. Cem Film ve Cumhur Film de yapım yönetmenliği yaptı. Kemal Sunal Arzu Film’den başka firmayla çalışmazken ona kontrat yapan ilk kişi Ekrem Gökkaya’dır. Alev Gökkaya ile evli olan Ekrem Gökkaya, mesleği bıraktıktan sonra ise eşinin memleketi Bartın‘a yerleşti.
 
EKREM GÖKKAYA FİLMLERİ
 
Turist Ömer Arabistan'da (1969)
 
Keloğlan'la Can Kız (1972)
 
Şeytan (1974)
 
Kılıç Aslan (1975)
 
Avanak Apdi (1978)
 
Korkusuz Korkak (1979)
 
Gerzek Şaban (1980)
 
Atla Gel Şaban (1984)
 

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