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Ekranlarda ilginç buluşma! 30 yıl sonra...

09 Mayıs 2021 Pazar - 17:24 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 17:34

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geldi. Programına konuk olan Cemal Hünal ile çocukluk arkadaşı olduğu olduğunu söyleyen Türkmen, bu ilginç buluşmanın hikayesini anlattı.


Havuz başında çekilmiş birlikte çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Arda Türkmen, altına bu notu düştü: 
 
Çocukken Antalya'da havuzda oynayan 2 çocuk olarak ( aslında 3 çocuk, ortadaki de Cemal’in kardeşi Kerem) tanışıp arkadaş olmuşuz.... Sonra bir dönem aynı lisede okumuş ama hiç karşılaşmamışız, ardından Issız Adam filminde yollarımız yine kesişmiş ama yine hiç karşılaşmamışız, kader ağlarını bu fotoğraftan takriben 30 yıl sonra örmüş ve omuz omuza verip mutfakta size keyifli bir program çekmek için bir araya gelmişiz... Hayat hakikaten çok acayip... Bu fotoğrafı annem yollamıştı bana yıllar önce Issız Adam çekilirken... Kısmet bugüneymiş ?????? Cemal ile havuzda oynayarak başlayan serüven 30 yıl sonra mutfakta devam ediyor, fotoğrafın tam hikayesini bölümde anlattım, Cemal de şok geçirdi...

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Cemal Hünal Arda Türkmen Arda ile Omuz Omuza
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