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Ekranın yeni romantik ikilisi: Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz

25 Eylül 2020 Cuma - 15:18 | Son Güncelleme : 25 09 2020 - 15:18

Çatı Katı Aşk'taki romantik, eğlenceli ve komik sahneleri ile tam not alan Kirazcı ve Deniz, ekranın yeni romantik ikilisi olarak beğeni topluyor.


Kanal D’nin her Cumartesi akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi Çatı Katı Aşk, sıcacık mahalle hikayesi ile olduğu kadar karakterleri ile de çok seviliyor. Dizide, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in canlandırdığı Demir ve Yasemin karakterleri izleyicinin yeni gözdesi oldu.
 
 
Çatı Katı Aşk'taki romantik, eğlenceli ve komik sahneleri ile tam not alan Kirazcı ve Deniz, ekranın yeni romantik ikilisi olarak beğeni topluyor. Sevilen oyuncular, ekrana yansıyan pozitif enerjileri hakkında şunları söyledi;
 
Yiğit Kirazcı (Demir)
“Gelen tepkiler çok mutlu ediyor bizi. Aile ortamında olduğumuz için memnunuz. Bir yandan Nilay yakın arkadaşım olduğu için partner olarak da aşırı mutluyuz.”
 
Nilay Deniz (Yasemin)
“Yiğit, eskiden beri çok sevdiğim bir arkadaşım. Enerjimizin bir bütün olup ekrana yansımasından dolayı çok mutluyum. Çalışmak çok keyifli ve eğlenceli canım partnerimle; gerisi seyircinin takdiri.”
 
Dizinin cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde; Yasemin ve Ateş birbirlerine karşı olan hislerini dile getirecek mi? İkili arasında yaşanan çekişme yerini aşka bırakacak mı? İkilinin yakınlaştığı sahneler, gelecek bölümlere damga vuracağa benziyor.
 
Çatı Katı Aşk, sürprizlerle dolu yeni bölümüyle 26 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.
 

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