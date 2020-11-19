Ekranın taze çifti

Kanal D’nin yeni dizisi “Bir Annenin Günahı”nın ekrana gelmesine sayılı günler kaldı. Oğlu Yusuf’un hayatta kalması için suç işlemek zorunda kalan Suna’nın (Özge Özberk) dramını işleyen dizi, “Kim bir başkası için kendi hayatını hiçe sayar?” tartışmasını gündeme taşıyacak.

Dramatik sahneleri kadar farklı dünyalardan iki gencin, Yusuf ve Yağmur’un aşk hikayesini de işleyen Bir Annenin Günahı, izleyiciye duygusal anlar yaşatacak. Başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu’nun canlandırdığı Yusuf, yüzünde gülümseme eksik olmayan, becerikli ve zeki bir üniversite öğrencisidir. Ailesine destek olmak için okuldan arta kalan vakitlerde gizli gizli çalışır. Okulunu bitirip ailesini bu fakir hayattan kurtaracağı günlerin hayaliyle yaşamaktadır. Ancak Yağmur’la tanışınca hayatı bambaşka bir yola girecektir.

Simay Barlas’ın oynadığı Yağmur karakteri ise özgüveni yüksek, dürüst ve güzel bir kızdır. Ailenin tek çocuğu olan Yağmur’un, babasıyla çok özel bir ilişkisi vardır. Bu yüzden babasının ölümü en çok onu etkiler. Ağır bir depresyona girmiştir. Onu bu karanlıktan Yusuf çekip alacaktır.