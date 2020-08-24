Ekranın dinamik ikilisi

Kanal D’de hafta içi her sabah saat 09.00’da ekrana gelen ‘Neler Oluyor Hayatta’ programıyla izleyiciyle buluşan Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı, başarılarının sırrını açıkladı. Ural, “İzleyici, içten, samimi, kibirsiz olduğumuzu anlayıp, hissediyor” derken Namlı, “Yaşadığımız her kötü olayda bile, olumlu tarafından bakılabilecek bir ayrıntı bulmaya çalışırım” ifadesini kullandı.

Ekrandaki uyumlarıyla ilgili ise Ural, “Uyumlu ikili olmak, samimi olup, güvenmekle ilgili... Bu frekansı yakalayınca ortaya çıkıyor. Yoksa haftanın beş günü saatlerce canlı yayın kolay değil” dedi. Namlı ise, “Her gün onlarca farklı olaya tanık oluyor, güldüğümüz de oluyor, ‘Bu nasıl böyle olabilir?’ dediğimiz de... Senelerin verdiği birliktelikten, iletişimden doğan huzur ve güven var enerjimizde... Sırrımız bu...” diye konuştu.