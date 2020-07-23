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Ekran karşısındaki süreyi kısıtlamak ölüme yol açan hastalık risklerini azaltıyor

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 14:27 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 14:27

Ekran başında geçirilen süreyi 2 saat ile kısıtlamanın, ölüme sebebiyet veren sağlık risklerini önlediği ya da geciktirdiği bildirildi.


BBC'nin haberine göre, Glasgow Üniversitesinde yürütülen çalışmada,  ekran karşısında geçirilen sürenin etkili olduğu (süre ile ilişkili) kanser ve  kardiyovasküler rahatsızlıklar gibi sağlık risklerinin, bu süre iki saat veya  daha az olduğunda en düşük seviyeye gerilediğini ortaya koydu.
 
Sadece geleneksel televizyon ekranı değil, aynı zamanda cep  telefonunda video izlemenin de hesaba katıldığı çalışmada, 2006-2018 yıllarında  37 ila 73 yaş ve üzeri yaklaşık 500 bin katılımcının, ekran karşısında geçirdiği  süre ile sağlık durumları incelendi.
 
Çalışmanın sonunda, tüm katılımcıların ekran karşısında geçirdikleri  süreyi günde 2 saatle sınırlandırmaları durumunda tüm ölümlerin yüzde 5,62'sinin,  kardiyovasküler rahatsızlıkların yol açtığı ölümlerin de yüzde 7,97'sinin önüne  geçildiği görüldü.
 
Araştırmacılar, bulguların, yetişkinlerin sağlık açısından ekran  karşısında geçirilen süreyi en aza indirmesi gerektiğine işaret ettiğini söyledi.
 

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