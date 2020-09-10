Ekran başından ayrılmayan çocuklar için uyarı

Okulların açılmasıyla da çocukların televizyon ve dijital ekranlar karşısında geçirdiği zamanın süresi ve kalitesi büyük önem taşırken, uzmanlar uyarıyor: “Aile bireyleri arasındaki iletişimin olumsuz yönde etkilenmemesi için ekranlar karşısında geçirilen sürenin, birlikte geçirilen “ekransız zamanlar”la dengesinin kurulması gerekiyor.”

Uzmanlar çocuklar için televizyon ve dijital ekranlar karşısında geçirdiği zamanın süresi ile ile ilgili uyarılarda bulunuyor. Çocukların ekran kullanımı düzenlenirken nelere dikkat edilmeli?

Ekran kullanımı düzenlenirken çocukların yaşları göz önünde bulundurulabilir. İki yaşından küçük çocukların ekranlara maruz bırakılmaması öneriliyor. İki yaş sonrasında ise ekrana maruz kalma süresinin günde bir saati geçmeyecek şekilde düzenlenmesi önem kazanıyor.

Çocuklar ekran karşısındayken gelişimlerini destekleyecek eğitsel ve kaliteli programları izleyebilirler.

Çocuklar ebeveynleriyle ne kadar çok etkileşim içinde bulunurlarsa o kadar çok öğrenirler. Bu nedenle çocukların izlediği programları ebeveynlerde onlarla birlikte izleyebilir ve programlar hakkında çocuklarla konuşabilirler.

Çocukların hangi platformları, oyunları ve yazılımları kullandığı ve hangi sitelere girdikleri takip edilebilir.

Ekranların çocukları sakinleştirmek için kullanılmaması önemlidir.. Çocukların duygularını öğrenmeleri ve zor duygularla nasıl başa çıkacaklarını, sıkıldıklarında farklı neler yapabileceklerini ve sorunlara yönelik ebeveynleriyle konuşabileceklerini keşfetmeleri gerekiyor. Bu nedenle çocukların zorlayıcı davranışlar sergilediği zamanlarda ekranlar onları sakinleştirmenin yolu olarak devreye sokulmamalıdır.

Çocukların ekrana maruz kaldığı süreyi azaltmak için neler yapılabilir?

Ebeveynler ekran karşısında çok fazla zaman geçirmeyerek çocuklara örnek olabilirler.

Aile bireyleri kendi ailelerinin teknoloji kullanım kurallarını oluşturabilir ve çocukların belirli kurallara uyarak ekran karşısında vakit geçirmelerini sağlayabilirler. Bu kurallar ile ne zaman ve ne kadar süre çocuğun ekran karşısında vakit geçireceği belirlenebilir.

‘Ekranları kapatalım’ zamanları yaratılabilir ve aile yemeklerinde, diğer aile etkinliklerinde, oyunlar sırasında ve sohbet zamanlarında TV, bilgisayar, telefon ya da tablet ekranları kapatılabilir. Arka planda TV, bilgisayar, telefon ya da tablet ekranının çalışmaması önerilmektedir.

Yatmadan en az 1 saat önce çocukların tüm ekranlarla ilişiği kesilebilir.

Yatak odalarında tablet veya telefon olmamasına özen gösterilebilir.

Tablet ve telefonlar gece çocuğun uyuduğu oda dışında şarj edilebilir.