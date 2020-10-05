EKPSS yeni sınav tarihi belli oldu! ÖSYM 2020 EKPSS sınavı ne zaman yapılacak? EKPSS ek başvuru başladı mı, başvuru nasıl yapılır - şartları nelerdir?

EKPSS sınav tarihi belli oldu. Koronavirüs nedeniyle ertelenen EKPSS ile ilgili ÖSYM’den yeni tarih açıklama geldi. ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu adaylar EKPSS sınav ve başvuru tarihlerini sorguluyor. EKPSS ek başvurular ne zaman alınacak? 2020 EKPSS sınav tarihi ne zaman? İşte EKPSS başvuru şartları ve soru dağılımı…

EKPSS yeni tarihi belli oldu. Salgın hastalık sebebiyle sınavı ileri bir tarihe ertelenen sınavın yeni tarihi açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre EKPSS başvuru ve sınav tarihi netleşince adaylar arama motorlarına yöneldi. EKPSS ek başvuru, sınav tarihleri ve şartları…

EKPSS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK, EK BAŞVURU BAŞLADI MI?

ÖSYM’den yapılan açıklamada “ 15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için 6-7 Ekim 2020 tarihinde ek başvuru alınacak. Sınava, 24 Ocak -12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde veya 6-7 Ekim tarihlerinde başvuran adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyini değiştirmek isteyen adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihleri ile sınava başvurduğu öğrenim düzeyi bilgisini güncelleyebilecektir.

EKPSS SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

06-07 Ekim 2020 tarihlerinde başvurusunu yapan adaylar, sınav ücretini, 06-08 Ekim 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar 08 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM&’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan ÖDEMELER alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar 08 Ekim 2020 tarihi saat 23.59’a kadar) yatıracaklardır.

06-07 Ekim 2020 tarihlerinde sınava başvuracak adayların, başvuru için ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden engel grubuna ilişkin “ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİ”ni edinmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi 2020-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması 2020-EKPSS/Kura’ya başvuru için yeterli değildir.

Sınav/kura başvuru ücretini süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından, sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır.

EKPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

EKPSS SORU DAĞILIMI?

Genel Yetenek Testi Soru Sayısı

1) Türkçe 15

2) Matematik 15

Genel Kültür Testi Soru Sayısı

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10

2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6

3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3

4) Türkiye Coğrafyası 5

5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6

EKPSS BAŞVURU ŞARTLARI

1.Ortaöğretim,

2.Önlisans,

3.Lisans, düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir